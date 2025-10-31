ANDORRA LA VELLA
Adjudicades les obres del Cedre per 1,3 milions
El comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir per unanimitat l’adjudicació de la seva part de les obres de l’edifici del Cedre per 1,3 milions d’euros. El projecte, compartit amb el Govern, preveu que es construeixin pisos de lloguer a preu assequible, així com una cuina, un espai social per a la gent gran i una plaça pública. Les obres, adjudicades a Cevalls, es preveu que tinguin un termini d’execució de 22 mesos. L’oposició va donar suport al projecte, però també va lamentar el retard en la seva execució. El consell de comú, per altra banda, també va aprovar un conveni amb FEDA per a la nova estació transformadora i l’embelliment de la plaça Bartomeu Rebés Duran, i també per a un suplement de 50.000 euros per reforçar la promoció comercial i la campanya de Nadal.