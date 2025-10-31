Cultura
El 23è Festival de titelles d’Andorra arrenca demà a Encamp amb l'obra ‘Tumulte’
L'esdeveniment continuarà amb actuacions fins al 8 de novembre
El 23è Festival de titelles d’Andorra, Ànima, comença aquest dissabte amb la representació de ‘Tumulte’, una obra de la companyia Blick Théâtre que tracta el tema del dol a través d'uns pares que han perdut la seva filla. La representació es farà a les 20 hores a la sala de festes del complex esportiu d’Encamp i compta amb la col·laboració de l’ambaixada de França a Andorra. L'obra utilitza els falsos semblants i una actuació sense paraules per mostrar un món en el qual humans, titelles i màscares participen en la creació de situacions estranyes, intenses i commovedores.
El festival continuarà els dies 4 i 5 de novembre amb les sessions escolars ‘La Tormenta’ (de Zero en conducta i en col·laboració amb l’ambaixada d’Espanya a Andorra) i ‘Jo, Tarzan’ (de Festuc Teatre). Les obres seguiran el 6, 7 i 8 de novembre amb el taller ‘Connectat amb Moby Dick’ i les representacions ‘La petita Moby Dick’ (d’Eudald Ferré) i la gata que volia canviar la història (de Thomas Noone).