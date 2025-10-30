Sessió de comú
Nau de biomassa al Serrat per subministrar energia al Centre Esportiu d’Ordino
El comú d'Ordino ha aprovat aquest dijous en el ple de consell una proposta de crèdit extraordinari per construir un nou edifici destinat a emmagatzemar material de biomassa. La cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma, ha explicat que l’actuació preveu la creació d’una nau oberta al Serrat, on s’assecarà i es triturarà fusta procedent de la gestió forestal i de la neteja de les carreteres. “Aquesta biomassa s’utilitzarà per escalfar el Centre Esportiu d'Ordino, que ja funciona amb aquest sistema. Així serem autosuficients i reduirem costos energètics”, ha assenyalat Coma, que ha definit la iniciativa com un “primer pas” cap a projectes més ambiciosos, com ara una central hidroelèctrica. “Ja en tenim una de petita, i potser se’n podrien fer més. Tenim fusta i tenim aigua, que són dos grans recursos”, ha afegit la cònsol ordinenca.
La sessió de comú ha adjudicat a més a Fílmic Audiovisuals un projecte de notori caràcter artístic. L'empresa ha proposat un documental sobre la vida dels ramaders d’Ordino al llarg de les quatre estacions de l’any. De fet, el projecte, amb un cost aproximat de 40.000 euros, s’estrenarà en el marc de la Fira del Bestiar d'Ordino l’any vinent en format de documental. “Ens ha semblat un projecte molt interessant, perquè té un component històric i mostra com conviuen diverses generacions dins d’una mateixa casa: el passat, el present i el futur de la ramaderia. Ens ha semblat molt bonic i útil per al patrimoni del comú”, ha apuntat la mandatària comunal.
Per altra banda, i davant una pregunta de la premsa sobre l’aparcament de Prat de Vilella, que compta amb dos propietaris, Coma ha explicat que s’ha arribat a un acord amb el titular de les dues terceres parts i que encara s’està negociant amb l’altre. “Si no hi hagués acord, només es perdria un terç de l’aparcament”, ha assegurat.
Dolsa planteja comprar la part de Viladomat a Saetde
La roda de premsa posterior a la sessió de consell ha estat l'escenari de referències a la hipotètica possibilitat que la família Viladomat vengui Saetde a preguntes de la premsa. Tant la cònsol major com el conseller de l’oposició, Enric Dolsa, han coincidit que seria raonable que el Govern d'Andorra hi intervingués per tal de mantenir aquesta empresa estratègica dins del país, seguint l’exemple del que es fa al País Basc. “Sovint, en les empreses familiars, és a la tercera generació quan es produeixen més canvis. Caldrà veure què volen fer, però penso que una valoració de la societat seria positiva per a tothom, per saber on som”, ha apuntat Coma, que no s’ha mostrat gaire preocupada pel fet que Arcalís se’n pogués ressentir. “En cas de venda d’accions, hi ha mecanismes i garanties per decidir si s’accepta o no el comprador. I penso que la família Viladomat estima molt la neu i les muntanyes; dubto que venguin a qualsevol o de qualsevol manera”, ha remarcat.
Dolsa ha recordat que “és totalment legítim que algú que té un actiu arribi un dia que el vulgui vendre”. Tot i això, ha insistit que “en aquest cas, les institucions públiques i el Govern han d’entrar en acció, i el que ha de comprar aquesta part és el Govern”.