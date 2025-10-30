Andorra la Vella
El Rusc entrega el diploma de premonitors a 18 joves
Els participants han completat la formació i ara procediran a realitzar el curs de primers auxilis per poder-hi exercir
El Centre Cultural la Llacuna ha acollit avui l’acte de lliurament de diplomes a 18 joves d’entre 16 i 18 anys que han completat la formació d’ajudant de monitor de lleure dins el projecte Premonis, impulsat pel comú d’Andorra la Vella per fomentar la participació juvenil i el compromís cívic a l’espai del Rusc.
El programa, que va començar a l’octubre del 2024, ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés i inclou també el curs de primers auxilis com a requisit establert pel reglament de les activitats de lleure. Nou joves ja han completat aquest itinerari formatiu i han participat activament aquest estiu en les activitats del Rusc, donant suport a l’equip de monitors.
Aquest grup de premonitors ha signat un conveni d’aprenentatge i servei, fet que garanteix el relleu generacional i la continuïtat del projecte. La cònsol menor, Olalla Losada, ha remarcat que "els premonitors del Rusc són un exemple de compromís cívic i de com, amb formació i acompanyament, els joves poden esdevenir protagonistes del seu entorn".