Andorra la Vella
Màsterclass de zumba en benefici de la Creu Roja
El comú d’Andorra la Vella, la Creu Roja Andorrana i el centre esportiu Princiesport han presentat avui la tercera edició de la Zumbathon, una màsterclass solidària de zumba que tindrà lloc el 15 de novembre, de 12 a 13.30 hores, a la plaça Guillemó. L’activitat té com a objectiu recaptar fons per a la Botiga Solidària de la Creu Roja.
El conseller Jordi Cabanes ha destacat que la iniciativa promou l’activitat física i els valors de convivència i compromís social, mentre que la directora de Princiesport, Carmen Ramos, ha valorat la col·laboració amb el comú com a "clau per impulsar propostes esportives amb rerefons solidari".
Per part de la Creu Roja, Joan Saurí ha agraït el suport institucional i ciutadà, i ha explicat que els fons recaptats permetran reforçar l’estoc de la botiga, especialment amb productes per a les festes de final d’any.
Les inscripcions ja estan obertes, amb un cost de 5 euros per a menors de 12 anys i 11,25 euros per a adults. La samarreta es podrà recollir el mateix dia de l’esdeveniment entre les 11 i les 12 hores. L’organització preveu arribar als 120 participants.