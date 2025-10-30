Andorra la Vella

Màsterclass de zumba en benefici de la Creu Roja

Les inscripcions ja estan obertes, amb un cost de 5 euros per a menors de 12 anys i 11,25 euros per a adults

Presentació de la 3a edició de Zumbathon, la màsterclass solidària en benefici de la Creu Roja.

Presentació de la 3a edició de Zumbathon, la màsterclass solidària en benefici de la Creu Roja.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella, la Creu Roja Andorrana i el centre esportiu Princiesport han presentat avui la tercera edició de la Zumbathon, una màsterclass solidària de zumba que tindrà lloc el 15 de novembre, de 12 a 13.30 hores, a la plaça Guillemó. L’activitat té com a objectiu recaptar fons per a la Botiga Solidària de la Creu Roja.

El conseller Jordi Cabanes ha destacat que la iniciativa promou l’activitat física i els valors de convivència i compromís social, mentre que la directora de Princiesport, Carmen Ramos, ha valorat la col·laboració amb el comú com a "clau per impulsar propostes esportives amb rerefons solidari".

Per part de la Creu Roja, Joan Saurí ha agraït el suport institucional i ciutadà, i ha explicat que els fons recaptats permetran reforçar l’estoc de la botiga, especialment amb productes per a les festes de final d’any.

Les inscripcions ja estan obertes, amb un cost de 5 euros per a menors de 12 anys i 11,25 euros per a adults. La samarreta es podrà recollir el mateix dia de l’esdeveniment entre les 11 i les 12 hores. L’organització preveu arribar als 120 participants.

