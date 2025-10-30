Padrins
Bona collita als Horts de la Gent Gran de la Massana
Els participants dels Horts Socials de la Gent Gran de la Massana han celebrat el final de temporada amb un aperitiu elaborat per ells mateixos utilitzant productes del seu hort. El cònsol menor, Roger Fité, i el conseller de Benestar Social i Gent Gran, Marc Jové, han assistit a la trobada i han compartit impressions amb els hortolans, que han valorat molt positivament la temporada.
“Hem fet de tot: bledes, cebes, remolatxa, trumfes, tomàquets... i aquest any moltes cols i coliflors”, explicava una padrina. Un altre participant destacava amb orgull que ha estat l’únic que ha conreat síndries: “Grosses i bones!”, assegurava.
Els hortolans no només han demostrat la seva traça a la terra, sinó també a la cuina. Entre les elaboracions hi havia truita de trumfes, trinxat, crestes de bledes, bunyols de carbassa i un original pastís de truites amb verdures.
El projecte, que compta amb onze parcel·les cedides pel Quart de la Massana, es desenvolupa amb la col·laboració de Reig Patrimoni i ha esdevingut una activitat molt ben valorada per la gent gran, que espera poder repetir l’experiència la pròxima temporada.