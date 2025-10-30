Encamp
La biblioteca i l’espai jove del Pas s’ubicaran en l’edifici remodelat de l’antiga escola bressol
L'objectiu és reforçar l'oferta cultural i social de la parròquia
El comú d'Encamp ha publicat el concurs nacional per a la redacció del projecte i direcció d’obra de la reforma integral de l’antiga escola bressol del Pas de la Casa, amb la voluntat de reconvertir-la en un nou equipament cultural i de lleure juvenil que acollirà la biblioteca i l’espai jove.
La intervenció preveu la millora qualitativa dels espais interiors i exteriors, l’adaptació a les normatives d’accessibilitat i una redistribució funcional per donar resposta a les necessitats dels joves i del teixit cultural local.
La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que aquesta actuació forma part del pla de modernització dels equipaments públics del Pas, i s’afegeix a altres inversions recents com la nova escola bressol, el parc del Ieti, les millores al centre esportiu o la transformació d’espais urbans com la plaça de l’Església i el carrer Sant Jordi.
Mas ha remarcat que “la nova biblioteca i l’espai jove s’ampliaran per respondre a les necessitats actuals i seran també un punt de connexió amb els centres escolars i serveis infantils de la zona”.
El termini per presentar les ofertes per al concurs de redacció de projecte finalitza l’11 de desembre a les 17 hores. Les ofertes s’han de presentar a través de la plataforma electrònica de contractació.