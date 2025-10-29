LA MASSANA
Tret de sortida a Tots Sants amb un taller de panellets a la casa pairal
El comú de la Massana va inaugurar ahir les activitats de Tots Sants amb un taller de panellets a la casa pairal, on la gent gran i els infants de l’esplai van compartir receptes, records i vivències. Els dolços elaborats es van convertir en el berenar de la tarda. La proposta forma part del programa intergeneracional del comú, que fomenta l’intercanvi entre generacions i la cohesió social. Al llarg de la setmana s’han programat tallers, contacontes i una castanyada popular divendres. També destaca la gimcana terrorífica, amb disfresses, la coreografia de Thriller i castanyes per a tothom.