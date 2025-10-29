Infraestructures
S'inicia el procés per reformar l’alberg de la Baronia a Encamp
El projecte busca millorar l’accessibilitat, l’eficiència energètica i el confort de les instal·lacions
El comú d’Encamp ha obert el concurs nacional per adjudicar els treballs tècnics de redacció del projecte i direcció d’obra per a la reforma integral de l’alberg de la Baronia, amb l’objectiu de modernitzar un equipament emblemàtic de la parròquia.
El projecte busca millorar l’accessibilitat, l’eficiència energètica i el confort de les instal·lacions, que acullen activitats de lleure infantil i juvenil com colònies d’estiu i convivències escolars.
La reforma inclourà una renovació completa d’espais interiors i exteriors, així com del mobiliari i de les instal·lacions, incorporant materials sostenibles i una nova imatge d’arquitectura de muntanya.
La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que la iniciativa és “una aposta per modernitzar un equipament clau i fer-lo més accessible i eficient”, mentre que el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha subratllat que “ha de continuar sent un espai referent per als infants i joves d’Encamp”.
El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de desembre del 2025, i el projecte haurà d’estar redactat en tres mesos. El concurs per executar les obres es convocarà el 2026, amb una planificació que minimitzarà l’impacte en les activitats escolars i de lleure.