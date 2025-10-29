DOBLE REPRESENTACIÓ INCOMPATIBLE
L’executiva “rutinària” del PS no resol la fractura al comú d’Escaldes
Carriço va ser convocada per exposar la seva visió del conflicte obert entre els dos consellers a la corporació
El PS va celebrar dilluns una executiva que Pere Baró, president del partit, va qualificar ahir de “rutinària, com totes les que fem cada 15 dies”. Ara bé, no es pot passar per alt la presència a la reunió de Maria Carriço, la consellera al comú d’Escaldes que es troba molt incòmoda amb la situació –com clarament va exposar en una entrevista al Diari– que es viu a la corporació amb l’altre conseller del PS, David Pérez, que ha abandonat la cadira a la majoria per anar al grup mixt amb llibertat de vot, com va deixar clar en un comunicat.
“La presència de Carriço no suposa que l’executiva tingués res d’especial respecte a les altres”
El PS té sobre la taula una patata calenta, i els senyals que arriben de l’interior del partit donen indicis clars que la tàctica passa per evitar l’enfrontament. Baró va evitar ahir fer declaracions al respecte i es va remetre al comunicat que va emetre el PS relacionat amb el conflicte, tot i que va reiterar que s’està en espera per decidir sobre l’enfrontament de Pérez –i la seva dona– amb la corporació. Fonts consultades indiquen que l’ara conseller del grup mixt al·lega que no se’l pot expulsar segons els criteris dels estatuts del partit. També assenyalen que el PS voldria que s’acatin les consignes de la formació per evitar la confusió –i mala imatge– d’un mateix partit votant de manera diferent. A ulls dels ciutadans, es tracta d’un clar perjudici. Però Pérez, embolicat en la polèmica per la seva relació amb Empark –l’empresa que gestiona el pàrquing d’Escaldes Centre–, manté el posicionament d’anar per lliure, com va demostrar en el darrer consell de comú. Demà n’hi ha un altre i totes les mirades estaran centrades en el vot d’aquest representant socialdemòcrata.
El partit intenta camuflar les tensions d’una crisi que pot anar a més
Baró va mantenir el seu discurs que l’executiva de dilluns va ser “rutinària, com totes les altres”. Carriço va poder per fi explicar-se, amb absència de Pérez, ja que la comunicació entre ells està totalment trencada.
La situació és complicada. Una lectura en clau nacional permet albirar que el que passa a dins del PS podria tenir un efecte en el pacte que s’està modelant de cara a les eleccions generals. El PS té la necessitat de mantenir la seva presència a la majoria escaldenca i, per tant, no està en disposició de prendre una decisió dràstica amb Carriço ni tampoc pressionar perquè sigui la consellera qui marxi.
Tribunals
Quasi segur que el cas de Pérez, com el de la seva parella, seran resolts per la via judicial. L’espurna de tot plegat va ser la relació de Pérez amb Empark i alhora la seva presència a la junta de govern, en què s’adopten decisions de caràcter confidencial. Tot va sorgir arran d’un informe de la interventora, que va detectar un canvi de les tarifes sense l’aval del comú.
La segona part té a veure amb la seva parella, sobre qui recau la sospita que podria haver accedit a documentació que va acabar en mans d’Empark. Està suspesa de feina com a cap d’informàtica.