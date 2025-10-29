Canillo
La gent gran de Canillo visita la mina de talc de Trimouns en una sortida cultural
Durant la visita guiada, una vintena de padrins i padrines han descobert el procés d’extracció i producció de l'or blanc
El comú de Canillo ha organitzat una sortida cultural per a la gent gran de la parròquia a la cantera de talc de Trimouns, situada a 1.700 metres d’altitud sobre el poble francès de Luzenac, a l’Ariège. Es tracta de la major explotació de talc a cel obert del món i l’única que encara està en funcionament a França.
Durant la visita guiada, una vintena de padrins i padrines han descobert el procés d’extracció i producció del talc, conegut com “l’or blanc”, així com les seves propietats geològiques i la història d’aquest jaciment únic dels Pirineus.
El recorregut, d’uns 45 minuts en autocar, ha inclòs diverses parades en punts clau de la mina per observar el treball d’explotació i gaudir de les vistes espectaculars de la plana de Bonascre, la meseta de Beille, el pic del Tarbésou i el Montcalm.
Els participants han valorat molt positivament l’experiència, que ha combinat descoberta, aprenentatge i natura en un entorn privilegiat del cor dels Pirineus.