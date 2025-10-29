ANDORRA LA VELLA
La corporació renovarà l’estació de bombeig de l’Estadi Comunal
L’obra, amb un cost de 420.000 euros, busca millorar el subministrament d’aigua
El comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de renovació i adequació de l’estació de bombeig de captació d’aigua potable situada a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Aquesta infraestructura, clau per al subministrament d’aigua de la parròquia, serà objecte d’una modernització integral per augmentar-ne l’eficiència i la fiabilitat.
L’actuació preveu la substitució del grup de bombeig existent per un nou sistema, format per quatre bombes operatives i una de reserva, totes amb variadors de freqüència que ajustaran el cabal segons la demanda, reduint el consum energètic. També s’hi inclou la millora del sistema elèctric i de control, així com l’adequació dels espais tècnics.
El projecte preveu, a més, la renovació del sistema de gestió i telegestió, que permetrà monitorar la instal·lació en temps real. També es modernitzarà el quadre de control del dipòsit de les Escaubelles, millorant la seguretat i comunicació entre els punts clau del sistema.
Com a part de la intervenció, s’incorporaran nous elements de seguretat industrial i protecció contra incendis. L’obra es desenvoluparà en tres fases per garantir la continuïtat del servei: instal·lació del nou equipament, posada en marxa progressiva i desmantellament de l’antic sistema.
Finalment, el projecte inclou millores arquitectòniques a l’edifici tècnic, amb nous accessos, sistemes de ventilació i substitució del cablejat entre els pous i la sala tècnica. La licitació es publica avui al BOPA i compta amb un pressupost estimat de 420.000 euros.