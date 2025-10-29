Natura
Encamp acollirà la creació del primer mini bosc urbà del país
L’activitat tindrà lloc el dissabte 8 de novembre a les 10.30 h
El Col·lectiu de Creadors de Boscos Urbans, amb el suport del Comú d’Encamp i de l’APAPMA, ha organitzat la plantada inicial del primer mini bosc urbà d’Andorra, que es dirà “Bosc Urbà del Camí del Cresper”.
L’activitat tindrà lloc el dissabte 8 de novembre a les 10.30 h, a la rampa empedrada de la façana oest de l’edifici Bartra, a l’avinguda La Bartra d’Encamp, davant de Valira Nova.
L’esdeveniment, obert a totes les edats i famílies, té com a objectiu fomentar la connexió amb la natura i promoure la recuperació d’espais verds dins el nucli urbà.
Els participants poden portar arbres de terrassa que hagin crescut massa per donar-los una nova oportunitat de vida, així com eines d’hort o jardí per col·laborar en la plantada.
Des de l’organització es recomana portar roba d’abrigar, calçat i guants de muntanya, i cal confirmar l’assistència via WhatsApp.