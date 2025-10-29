Encamp
El bus urbà i escolar del Pas de la Casa reprendrà el servei el 24 de novembre
El servei estarà operatiu fins al 26 de març del 2026
El servei de transport urbà i per a escolars del Pas de la Casa es posarà en marxa el 24 de novembre i funcionarà fins al 27 de març del 2026, segons ha informat el Comú d’Encamp. El servei, que s’ofereix cada hivern, té com a objectiu facilitar la mobilitat dins del nucli urbà durant els mesos de més afluència i fred.
El bus funcionarà de dilluns a divendres, coincidint amb els dies lectius del calendari escolar, i mantindrà els dos itineraris habituals. L’itinerari 1 cobrirà el trajecte Llaç d’animació – cruïlla del carrer de les pistes amb el carrer Sant Jordi (centre mèdic) – Llaç d’animació, mentre que l’itinerari 2 farà el recorregut Llaç d’animació – Costa Rodona – Llaç d’animació.
Els horaris de matí inclouen sortides a les 8.15 h i 9 h per a l’itinerari 1, i a les 8.30 h per a l’itinerari 2. A la tarda, hi haurà dues sortides per a l’itinerari 2, a les 17.05 h i 17.20 h.
El servei és gratuït i no requereix reserva prèvia, amb l’objectiu d’oferir un transport accessible i còmode per a escolars i residents durant l’hivern.