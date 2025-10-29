Encamp

El bus urbà i escolar del Pas de la Casa reprendrà el servei el 24 de novembre

El servei estarà operatiu fins al 26 de març del 2026

Cartell de l'itinerari que faran els busos urbans d'Encamp

Cartell de l'itinerari que faran els busos urbans d'EncampComú d'Encamp

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El servei de transport urbà i per a escolars del Pas de la Casa es posarà en marxa el 24 de novembre i funcionarà fins al 27 de març del 2026, segons ha informat el Comú d’Encamp. El servei, que s’ofereix cada hivern, té com a objectiu facilitar la mobilitat dins del nucli urbà durant els mesos de més afluència i fred.

El bus funcionarà de dilluns a divendres, coincidint amb els dies lectius del calendari escolar, i mantindrà els dos itineraris habituals. L’itinerari 1 cobrirà el trajecte Llaç d’animació – cruïlla del carrer de les pistes amb el carrer Sant Jordi (centre mèdic) – Llaç d’animació, mentre que l’itinerari 2 farà el recorregut Llaç d’animacióCosta RodonaLlaç d’animació.

Els horaris de matí inclouen sortides a les 8.15 h i 9 h per a l’itinerari 1, i a les 8.30 h per a l’itinerari 2. A la tarda, hi haurà dues sortides per a l’itinerari 2, a les 17.05 h i 17.20 h.

El servei és gratuït i no requereix reserva prèvia, amb l’objectiu d’oferir un transport accessible i còmode per a escolars i residents durant l’hivern.

