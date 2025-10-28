Infraestructures
La renovació de l'estació de bombeig d'aigua del Comunal, costarà 420.00 euros
El nou sistema tindrà quatre bombes en funcionament i una de reserva i es desenvoluparà en tres fases
El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de renovació de l’estació de bombeig de captació d’aigua potable situada a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. El projecte té com a objectiu modernitzar la instal·lació, garantir la continuïtat del subministrament i millorar-ne l’eficiència energètica.
L’actuació inclou la substitució del grup de bombeig, la millora del sistema elèctric i de control i l’adequació dels espais tècnics. El nou sistema tindrà quatre bombes en funcionament i una de reserva, equipades amb tecnologia de variadors de freqüència per ajustar el cabal segons la demanda i reduir el consum energètic.
També s’instal·larà un nou sistema de gestió i telegestió que permetrà un control més precís i en temps real del funcionament, així com la renovació del quadre de control del dipòsit de les Escaubelles.
El projecte, amb un pressupost estimatiu de 420.000 euros, es desenvoluparà en tres fases per assegurar el subministrament continuat d’aigua. A més, s’incorporaran mesures de seguretat industrial i s’adequarà arquitectònicament l’edifici tècnic.