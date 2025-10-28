Activitats familiars
La Massana celebra Tots Sants amb tallers, contes i una castanyada popular
Es tracta d'una proposta del comú per promoure la relació entre generacions i la cohesió social, amb activitats tota la setmana
El comú de la Massana celebra aquesta setmana la festivitat de Tots Sants amb un ampli programa d’activitats adreçades a totes les edats. I el tret de sortida l'ha donat aquest matí amb un taller de panellets a la Casa Pairal, en què la gent gran ha compartit receptes i experiències amb els infants de l’esplai.
Els participants han elaborat panellets de pinyons, xocolata i massapà, que es convertiran en el berenar de la festa de Tots Sants d’aquesta tarda. Aquesta proposta forma part del programa intergeneracional del Comú, que promou la relació entre generacions i la cohesió social.
La setmana inclou altres activitats com un taller infantil al Museu La Massana Còmic i una sessió de contes a la Biblioteca Antoni Morell dijous.
L’acte central serà la Castanyada popular, el divendres 31 d’octubre a les 21 h, a la plaça de les Fontetes, amb música a càrrec de Dj Richy Vuelcom.
Una de les propostes més esperades serà la gimcana terrorífica, amb la participació d’una vintena d’establiments i un final amb la coreografia de Thriller i una desfilada de disfresses, que culminarà amb la tradicional castanyada per a tots els públics.