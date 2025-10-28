INFRAESTRUCTURES
FEDA Ecoterm comença la col·locació de bigues de la central de fred d’Escaldes
FEDA Ecoterm va començar els treballs per instal·lar les bigues que permetran ampliar la central de fred d’Escaldes-Engordany. L’estructura se situa sobre el riu Valira d’Orient i servirà per incrementar la capacitat de producció i distribució de fred de la xarxa. Es va desplegar una grua de grans dimensions al carrer Josep Viladomat, que ha obligat a tallar la circulació en aquest tram. També es va instal·lar una segona grua, a la llera del riu, per facilitar els treballs. Les feines s’han coordinat amb el comú d’Escaldes i s’han programat coincidint amb la setmana de vacances escolars de Tots Sants, atesa la proximitat de les escoles andorrana i espanyola. La previsió és que la col·locació de les bigues finalitzi aquesta mateixa setmana. Un cop completada l’estructura, FEDA Ecoterm licitarà els equips per ampliar la capacitat actual de 1,5 MW als 4 MW.