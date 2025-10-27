ESCALDES-ENGORDANY
En marxa la segona fase per completar la casa de colònies
El projecte de la casa de colònies a Engolasters es troba actualment en la segona fase d’execució, que contempla la reforma integral de la segona caseta per fer-hi habitacions. L’objectiu és completar la zona d’allotjament i ampliar la capacitat del conjunt per acollir les colònies d’estiu i altres activitats educatives i de lleure que s’hi duen a terme al llarg de l’any. El comú d’Escaldes-Engordany ja ha convocat el concurs per fer aquesta reforma. El pressupost estimat d’aquesta actuació és d’uns 70.000 euros.
La primera fase, finalitzada el juny del 2025, va consistir en la rehabilitació de la primera caseta, que ja va permetre acollir els infants durant les colònies d’aquest estiu. La fase 2 impulsa la reforma de la segona, i es preveu l’adequació dels espais interiors per destinar-los a dormitoris.