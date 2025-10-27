Inclusivitat
Gibraltar guanya el primer torneig inclusiu de futbol sala a Ordino
A l'esdeveniment, celebrat el 24 i 25 d'octubre hi van participar 5 països
El Primer Trofeu Internacional de Futbol Sala Special Olympics Andorra es va tancar amb la victòria de Gibraltar, en una competició que va combinar esportivitat, esforç i companyonia. La segona posició va ser per a Mònaco i la tercera per a Portugal.
El president de Special Olympics Andorra, Jordi Mora, s'expressava en els següents termes, després d'aquesta primera edició del trofeu: "Aquest Trofeu de Futbol Sala Special Olympics no és només una fita enorme per a l’esport inclusiu andorrà; és el reflex del que podem aconseguir quan unim esforç, il·lusió i respecte. Veure tants esportistes competint amb el cor i amb el somriure com a bandera ens recorda el veritable sentit de l’esport: créixer junts com a persones i com a societat".
L’esdeveniment, celebrat al pavelló de l’Escola Andorrana de Primera Ensenyança d’Ordino, va reunir cinc delegacions: França, Gibraltar, Mònaco, Portugal i Andorra. Els participants van disputar un total de 14 partits durant dues jornades que van ser una autèntica festa de l’esport inclusiu.
La cerimònia inaugural, celebrada al Centre de Congressos d’Ordino, va incloure la desfilada de delegacions, parlaments institucionals i una actuació de l’Esbart Valls del Nord.
La cloenda, amb música en directe de Juli Barrero, i la Festa de l’Esportista van posar punt final a un torneig que consolida Andorra com a referent en l’impuls dels valors Special Olympics i en la promoció de l’esport per a tothom.