Escaldes
El Prat del Roure guanyarà prop de 2.000 metres quadrats de zona verda
La corporació instal·larà una nova àrea enjardinada i nous espais de lleure
El comú d’Escaldes-Engordany ha presentat un nou projecte urbanístic per ampliar les zones verdes i d’esbarjo als entorns del Prat del Roure. L’actuació preveu la creació d’un espai públic enjardinat al carrer dels Veedors, entre els carrers Paraires i el passatge Arnaldeta de Caboet, amb l’objectiu de donar continuïtat a l’àrea de lleure existent.
La intervenció transformarà una superfície de 1.925 metres quadrats en zona verda i 800 metres quadrats més en un espai de jocs infantils, que substituiran les antigues pistes de tennis i mini bàsquet. Els treballs inclouen l’enderroc de l’asfalt, la plantació d’arbres, la instal·lació de gespa natural i la millora de l’enllumenat i del sistema de reg.
Una de les pistes actuals es convertirà en una àrea de jocs infantils amb "estructures lúdiques inclusives, paviments de sorra i moqueta de seguretat", segons ha explicat la corporació en un comunicat. La cònsol major, Rosa Gili, ha remarcat que “amb aquesta nova zona al carrer dels Veedors, guanyem un espai verd i agradable per a la ciutadania en un dels punts neuràlgics de la nostra parròquia”.
Els treballs tindran una durada prevista de dotze setmanes i "permetran unificar l’espai verd del Prat del Roure, millorant-ne la connexió amb els carrers adjacents i la continuïtat amb el Clot d’Emprivat", explica el comunicat.