REPORTATGE
Una cursa “de por”
La cursa dels 3 ponts va reunir unes 160 persones que van anar al Parc del Roure a gaudir de l’esport i la diversió en un ambient familiar en què molts van optar per disfressar-se aprofitant Tots Sants.
El Prat del Roure va acollir ahir el tret de sortida de la segona edició de la Cursa dels 3 Ponts, una cita que comença a consolidar-se dins del calendari esportiu i festiu d’Escaldes-Engordany. Enguany, unes 160 persones s’hi van aplegar per recórrer un dels dos itineraris -l’esportiu o el lúdic- en una jornada marcada per l’ambient festiu, les disfresses i el bon humor.
Fomentar l’esport i, alhora, donar a conèixer els atractius de la parròquia”
Tal com va destacar la consellera d’Esports, Laura López, l’objectiu de la iniciativa és “fomentar l’esport i, alhora, donar a conèixer els atractius de la parròquia, com els tres ponts i la part alta d’Escaldes”, tot afegint-hi un component lúdic que permeti fer esport d’una manera diferent i divertida. “També hem volgut donar-hi un toc festiu, amb xocolatada, ambientació i disfresses, aprofitant la vigília de Tots Sants”, va explicar.
Les disfresses van ser les autèntiques protagonistes de la tarda. Entre els participants s’hi van poder veure bruixes, dracs, fantasmes, dimonis o zombis, tots ells aportant color, imaginació i ganes de passar-ho bé. Alguns corredors van optar per complements senzills, com barrets o màscares, mentre que d’altres van decidir sortir a córrer completament caracteritzats, fet que va arrencar més d’un somriure entre el públic i la resta de participants. Abans de la sortida, tothom va poder gaudir d’un escalfament dinamitzat al ritme de la música d’artistes tan diferents com Karol G o Michael Jackson.
“Volem que la Cursa dels 3 Ponts es consolidi com un referent de Tots Sants a la parròquia”
El caràcter familiar de la cursa es va fer especialment evident en la modalitat lúdica, en què pares, mares i infants van compartir recorregut i moments divertits. En aquesta primera part, d’uns 2,5 quilòmetres, l’objectiu no era fer marca, sinó gaudir del trajecte i de l’ambient. Els més petits van ser, de fet, els que més van animar la festa, mostrant amb orgull les seves disfresses i encapçalant l’esprint de sortida.
Una hora més tard va començar la modalitat esportiva, amb un recorregut de 5 quilòmetres. Tot i que el to va ser més competitiu, l’esperit festiu no va desaparèixer: alguns corredors van mantenir les disfresses, demostrant que també es pot córrer amb capes, màscares o perruques sense perdre el sentit de l’humor. L’organització va remarcar que la participació va ser molt similar a la de l’any passat i que la cursa s’està consolidant com una cita imprescindible de la vigília de Tots Sants a Escaldes.
En arribar a la meta, els participants van poder recuperar forces amb una xocolatada i altres aliments preparats pel Comú, que van servir per acabar la jornada amb un toc dolç i comunitari, així com l’entrega de premis. El Prat del Roure es va omplir de rialles, música i converses entre corredors i famílies, mentre els infants corrien entre les decoracions de Halloween.
Per a Laura López, l’objectiu és clar: “Volem que la Cursa dels 3 Ponts es consolidi com un referent de Tots Sants a la parròquia, un esdeveniment que combini esport, convivència i diversió.” I, a jutjar per l’ambient viscut ahir, la cursa sembla anar pel bon camí per convertir-se en una tradició festiva i esportiva a Escaldes-Engordany.