La 46a Fira d’Andorra la Vella tanca amb més de 78.000 visitants
El cònsol major, Sergi González, ha destacat la bona afluència de públic i les xifres de vendes registrades
La 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella ha tancat aquesta tarda amb "molt bones sensacions per part dels expositors i associacions", segons ha remarcat la el comú en un comunicat. La corporació indica que més de 78.000 persones han visitat els espais de la mostra, repartits entre l’envelat principal, els entorns del Parc Central i la plaça de la Rotonda.
El cònsol major i conseller de Promoció Turística i Comercial, Sergi González, ha destacat la bona afluència de públic i les xifres de vendes registrades durant el cap de setmana. “La meteorologia ens ha acompanyat i això es reflecteix en el volum de visitants”, ha explicat.
Els sectors que han tancat la fira amb millors resultats inclouen Grandvalira Resorts, que ha incrementat la venda de forfets de temporada respecte dels dos anys anteriors, i l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), que ha valorat positivament l’augment de visitants i de persones interessades en els seus productes.
L’Associació de productors agrícoles també ha fet un balanç molt bo de l’activitat, destacant que alguns expositors es van quedar sense existències dissabte a causa del bon ritme de vendes. Els paradistes del mercat artesanal han expressat la seva satisfacció pels resultats d’aquesta edició.
L’estand del comú, “L’Andorra la Vella del futur”, ha rebut una gran afluència de visitants i ha repartit fins a 2.000 passaports. L’espai dedicat al projecte Espai Capital també ha comptat amb una notable participació ciutadana. “Estem molt contents que la població s’hagi fet seu l’Espai Capital aportant les seves idees”, ha dit el cònsol, que ha afegit que les aportacions recollides serviran per elaborar el projecte definitiu. La fira ha comptat amb un total de 195 expositors repartits en més de 12.000 metres quadrats. González ha subratllat que la mostra “genera activitat econòmica i reforça l’esperit de comunitat i retrobament”, destacant que es tracta “d’una cita consolidada que impulsa el comerç local i obre nous mercats”.