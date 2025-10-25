SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tot a punt per a la Travessa solidària transfronterera
Sant Julià de Lòria va tancar ahir les inscripcions per a la 12a edició de la Travessa solidària transfronterera del 2025, amb un total de 296 participants, una xifra superior a la de l’any passat. Concretament, ahir hi havia 43 inscrits a la caminada urbana 3K, 137 a la cursa de 15K i 116 a la de 21K. La cita esportiva destinarà el 100% de les inscripcions en suport a diversos projectes d’educació i benestar adreçats a la infància a l’Índia, a través de la Fundació Vicente Ferrer. La travessa unirà demà Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell. L’esdeveniment està plenament consolidat.