Prop de 160 persones participen en la Cursa dels 3 Ponts

Escaldes
Unes 160 persones participen en la Cursa dels 3 Ponts
És la mateixa participació que l’any passat i el comú espera que s’acabi consolidant com una tradició de Tots Sants
El parc del Roure ha estat aquesta tarda l’escenari del tret de sortida de la segona edició de la Cursa dels 3 Ponts. Enguany, unes 160 persones s’han aplegat per fer un dels dos recorreguts —l’esportiu o el lúdic— en una cursa que combina esport i entreteniment, tal com ha destacat la consellera d’Esports, Laura López. Alguns participants, seguint l’esperit de les dates, s’han presentat disfressats per Halloween.
La segona part de la cursa, la modalitat esportiva, tindrà lloc a les set de la tarda i, un cop els corredors vagin arribant, podran gaudir d’una xocolatada i d’altres aliments que el comú ha preparat per a ells.