ANDORRA LA VELLA
Les càmeres de pit per als agents de circulació, a partir de l’any vinent
El comú espera que els aparells d’enregistrament es puguin començar a utilitzar el primer trimestre del 2026
El comú d’Andorra la Vella espera que els agents de circulació de la capital puguin començar a portar càmeres de pit a partir del primer trimestre de l’any vinent. Segons va explicar al Diari el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, els aparells, que han estat comprats conjuntament amb els comuns de Canillo, Encamp i Sant Julià de Lòria, podrien arribar d’aquí a un mes i mig, aproximadament (Ordino, la Massana i Escaldes-Engordany ja les han adquirit). En el pressupost de l’any vinent s’inclourà una partida per finançar el projecte.
Abans que els agents comencin a sortir al carrer equipats amb les càmeres, però, el comú haurà de regular bé aspectes clau de la utilització dels ginys per part de Circulació. Un dels més importants és la protecció de dades. A tall d’exemple, caldrà definir molt bé, va explicar Surana, qui estarà autoritzat a accedir als enregistraments i quin ús en podrà fer.
“S’ha comprovat que l’ús de càmeres de pit redueix fins al 70% els possibles conflictes”
El conseller va defensar l’accés dels agents a aquesta mena d’aparells de videovigilància amb l’argument que és una garantia més de bon servei públic. “S’ha comprovat que l’ús de càmeres de pit redueix fins al 70% els possibles conflictes entre agents i ciutadans”, va apuntar. En aquest sentit, també va assenyalar que tendeix a promoure una conducta professional exemplar per part dels agents.
Els aparells incentiven una bona conducta professional
Les patrulles de l’àrea de Seguretat Ciutadana de la policia treballen amb dispositius d’enregistrament de pit des del 2017, després que el ministeri d’Interior hi donés el vistiplau. La incorporació de les càmeres a l’uniforme dels agents és una reivindicació del cos que data, com a mínim, del 2019. Va ser aleshores quan la llavors presidenta de la comissió interparroquial i cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va enviar una carta al Govern en què reclamava que els agents anessin equipats amb càmeres.
La policia utilitza els dispositius d'enregistrament des del 2017
El reglament desplegarà la Llei dels agents de circulació, del 2023, que justifica l’ús d’aquests aparells a causa de la “necessitat del correcte exercici de les competències” assignades al cos. L’apartat segon de l’article 8 de la llei assenyala que els comuns “desenvoluparan reglamentàriament el port dels dispositius mòbils de videovigilància i els procediments a seguir per a l’obtenció i tractament de les dades personals amb subjecció a l’establert a la Llei qualificada de seguretat pública i a la Llei qualificada de protecció de dades personals vigents”.
La pressió del calendari electoral –des d’aleshores hi ha hagut unes eleccions generals i unes de comunals–, així com la complexitat jurídica de les qüestions sotmeses a regulació, han ajornat la posada en marxa del projecte.
En el cas de la policia, les imatges enregistrades pels agents poden constituir-se en elements de prova i, de fet, en causes obertes han estat utilitzades per les autoritats judicials. En cas de conflicte, també poden ser una defensa per a la ciutadania, no tan sols per als agents.