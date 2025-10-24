La Travessa Solidària bat un rècord amb 296 inscrits
La cita esportiva destinarà el 100% de les inscripcions en suport a l’educació i el benestar de la infància a l’Índia
Sant Julià de Lòria ha tancat les inscripcions per a la 12a edició de la Travessa Solidària Transfronterera 2025 amb un total de 296 participants, una xifra superior a la de l’any passat. Concretament, hi ha 43 inscrits a la Caminada Urbana 3K, 137 a la cursa de 15K i 116 a la de 21K. Tot i això, des de l’organització no descarten que se sumin més participants de manera presencial durant el dia d'avui.
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha valorat molt positivament la resposta dels participants. “Celebrem molt positivament que al tancament d’inscripcions hi hagi hagut més inscripcions que l’any passat, sobretot també pel caràcter solidari que té la prova, i esperem que, tot i que hi ha previsió d’un temps una mica complicat, la gent s’animi igualment i sigui una gran festa de l’esport i sobretot del retrobament també en territoris transfronterers entre Sant Julià i la Seu d’Urgell”, ha assegurat.
Cairat també ha destacat la importància de la col·laboració entre els dos territoris. “Hi ha compromís entre els dos territoris de germanó unit per una causa solidària, en aquest cas de 'Un Quilòmetre, una vida'. Esperem que s’hi apunti més gent i continuar per molts anys aquesta relació”, ha conclòs el cònsol.
La cita esportiva destinarà el 100% de les inscripcions en suport a l’educació i el benestar de la infància a l’Índia a través de la Fundació Vicente Ferrer. L’esdeveniment, que unirà Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell aquest cap de setmana inclou com novetat la Caminada Urbana Fundació Peusa de 3 quilòmetres i el dorsal zero per a qui vulgui col·laborar sense participar-hi en la cursa.