CANILLO
El Lúdic amplia l’oferta a pares, mares i infants de tres anys
La segona edició del programa Lúdic consolida l’aposta pel lleure en família i per l’esport a la neu amb una oferta més àmplia. Entre les novetats destacades hi ha la creació d’un grup específic per a pares i mares que vulguin iniciar-se a l’esquí, amb sessions dominicals de nou setmanes amb un cost de 250 euros. També s’incorpora un grup per a infants de tres anys, amb activitats lúdiques i de moviment a l’exterior, i s’ofereix més flexibilitat horària per als joves de set a 16 anys, que podran escollir entre un o dos dies de participació setmanal. Les inscripcions ja estan obertes.