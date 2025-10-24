ORDINO
El comú reforçarà les mesures a la CG-3 per reduir l’excés de velocitat
La corporació instal·larà quatre semàfors més al llarg de la carretera i sol·licitarà a la policia que hi col·loqui radars fixos i hi ampliï la presència
El comú d’Ordino reforçarà les mesures de seguretat a la CG-3. La corporació ha pres aquesta decisió després de recollir les queixes per l’excés de velocitat dels vehicles que li han traslladat els assistents a les quatre reunions veïnals celebrades les dues últimes setmanes.
Les novetats principals són la instal·lació de quatre semàfors amb icones nous al llarg del vial –dos a la Cortinada, un a Arans i un altre a Ansalonga– i, si la policia hi dona el vistiplau, la instal·lació de radars fixos en diversos punts de la carretera. Ordino és l’única parròquia que no disposa d’aquesta mena de ginys. També s’estudiarà la reubicació de passos de vianants i es demanarà un reforç de la presència policial. En les reunions el comú va recordar que en els últims anys ja s’han adoptat altres solucions de seguretat viària, com ara col·locar bandes reductores de velocitat i semàfors.
Més places
Els veïns també van traslladar als responsables comunals la preocupació per la manca de places d’aparcament arreu de la parròquia. En aquest sentit, el comú va recordar que està en marxa un projecte per construir un pàrquing a la Plana dels Camps de 100 places de capacitat, on també s’habilitarà una zona verda de 1.000 metres quadrats, així com d’una nova zona d’estacionament davant de l’església de la Cortinada.
En les trobades amb els veïns el comú va presentar igualment algunes accions aprovades recentment, com ara la senyalització dels pobles amb rètols singulars i la redacció del pla de gestió forestal. També es va anunciar la construcció d’una nova infraestructura de 400 metres quadrats destinada a l’assecatge i transformació de la fusta en estella. Finalment, es van detallar millores en el servei de transport públic parroquial, amb bones valoracions dels usuaris i la incorporació de noves parades a Ordino poble: el recorregut s’ampliarà fins als Buners i tots els trajectes faran parada a l’Auditori Nacional.
Entre les iniciatives més ben rebudes pel veïnat, destaquen la construcció el parc caní de Sornàs, la millora de la il·luminació dels passos de vianants amb pianos led i l’organització d’activitats culturals i lúdiques, com ara l’itinerari temàtic de Nadal en diferents nuclis urbans de la parròquia, la Fira del Vermut de la Cortinada o la Cota 1.300, l’esdeveniment amb què es vol convertir el centre d’Ordino en una zona après ski durant la temporada d’esquí.
Els projectes
- SEMÀFORS, RADARS FIXOS I CONTROLS. El comú instal·larà nous semàfors a la carretera. També sol·licitarà a la policia que hi col·loqui radars fixos i hi reforci la presència de patrulles amb l’objectiu de reduir-hi la velocitat.
- SOLUCIÓ A LA MANCA D'APARCAMENT. L’aparcament de la Plana dels Camps, de 100 places de capacitat, i el de davant de l’església de la Cortinada ajudaran a atenuar el problema de manca de zones d’estacionament.
- LES INICIATIVES AMB MÉS POPULARITAT. Entre les propostes més ben rebudes pel veïnat destaquen el parc caní de Sornàs, la millora de la il·luminació dels passos de vianants i activitats culturals com l’itinerari de Nadal.