Fira d'Andorra
Andorra la Vella espera que l'Espai Capital pugui acollir la Fira del 2027
Les obres podrien començar el juliol de l'any vinent
El comú d'Andorra la Vella espera que l'Espai Capital pugui acollir la Fira del 2027. El cònsol de la capital, Sergi González, ha apuntat avui en declaracions als mitjans que, si es compleixen els terminis previstos, les obres podrien començar al juliol de l'any vinent. L'espai disposarà d'un recinte firal de 6.000 metres quadrats de superfície que la corporació vol convertir en el centre d'esdeveniments econòmics, socials i culturals del país. El projecte costarà, segons les estimacions inicials, uns 15 milions d'euros. Encara s'ha d'acabar d'estudiar com es repartirà la despesa.
Per la seva part, el cap de Govern, Xavier Espot, va afirmar que l'executiu aposta pel multifuncional i celebra "que el Comú hi estigui a favor, que hagi tingut un bany de realitat i hagi vist que la infraestructura és imprescindible". Espot ha assegurat, a més, que el Govern està disposat "a col·laborar" en el projecte: "Potser no serà tant finançant una part de la infraestructura, però sí a través d’un import anual amb el qual puguem llogar la infraestructura per dies."