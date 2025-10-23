Activitats
El programa Lúdic de Canillo amplia l'oferta per a famílies
Les inscripcions estan obertes fins el 28 de novembre
La segona edició del programa Lúdic del comú de Canillo consolida l'aposta pel lleure en família i per l'esport a la neu amb una oferta més àmplia. Entre les novetats destacades hi ha la creació d’un grup específic per a pares i mares que vulguin iniciar-se a l’esquí, amb sessions dominicals de nou setmanes amb un cost de 250 euros. També s’incorpora un grup per a infants de 3 anys, amb activitats lúdiques i de moviment a l’exterior, i s’ofereix més flexibilitat horària per als joves de 7 a 16 anys, que podran escollir entre un o dos dies de participació setmanal. Les inscripcions estan obertes des d'avui i fins el 28 de novembre, i el comú subvenciona un 60% del cost dels infants que fan un dia a la setmaana l'activitat i el 40% als infants que fan l'activitat dos dies.
El programa manté les activitats mensuals obertes a tota la família, com el recorregut Lúdic Solidari o la sortida nocturna, i tancarà amb la tradicional festa de cloenda. Com a novetat destacada, es crea el LÚDIC CAMPUS de Setmana Santa, amb activitats matinals i opció de servei de menjador i acollida fins a les 17 hores.