Reunions veïnals
Ordino instal·larà bandes reductores i nous semàfors per evitar l'excés de velocitat
El comú també construirà 100 places d'aparcament a la Plana dels Camps
El comú d’Ordino instal·larà bandes reductores, semàfors pedagògics i sol·licitarà radars fixos per evitar l'excés de velocitat. Aquesta ha estat una de les mesures aprovades després de les quatre reunions veïnals celebrades a diferents zones de la parròquia, amb la participació de 69 persones.
El comú ha anunciat que també s’estudiarà la reubicació de passos de vianants i un major reforç policial. Pel que fa a l’aparcament, se'n construirà un de nou a la Plana dels Camps amb 100 places i una zona d’estacionament davant l’església de la Cortinada.
Entre les iniciatives més ben rebudes, destaquen el Parc Caní de Sornàs, la millora de la il·luminació i les activitats culturals com la Fira del Vermut o la Cota 1300.
El comú també ha presentat novetats com la nova senyalització dels pobles, el Pla de Gestió Forestal i més treballs de desbrossament a Llorts.