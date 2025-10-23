Institucions
El Copríncep episcopal visita Encamp i participa a la castanyada de la gent gran
Serrano Pentinat ha destacat que la imatge "florida i acollidora" de la parròquia
Encamp ha rebut aquesta tarda la primera visita oficial del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, a la parròquia. En un acte institucional a casa comuna, els cònsols Laura Mas i Xavier Fernàndez, acompanyats dels consellers comunals, han agraït la visita del Copríncep i han posat en valor la importància del Coprincipat com a símbol de continuïtat i estabilitat d’Andorra. Mas ha expressat el desig que la trobada sigui l’inici "d’una nova etapa de diàleg, cooperació i servei al bé comú".
Serrano Pentinat ha destacat la imatge d’Encamp com una parròquia "florida i acollidora", i ha elogiat la qualitat dels serveis públics que s’hi ofereixen. Durant la visita, el Copríncep ha pogut conèixer diversos projectes destacats de la parròquia, com el nou espai per a la gent gran, la reforma de la plaça de l’Església del Pas de la Casa i la impermeabilització de l’església de Santa Eulàlia. L’acte ha finalitzat amb la signatura del llibre de visites i un intercanvi d’obsequis entre el comú i el copríncep.
La visita ha coincidit amb la celebració de la tradicional castanyada de la gent gran, on més d’un centenar de padrins i padrines han compartit una tarda festiva al Complex Esportiu i Sociocultural. El Copríncep i les autoritats han acompanyat el col·lectiu en aquest espai de germanor, agraint la seva contribució activa a la societat.