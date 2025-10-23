ANDORRA LA VELLA
El comú mantindrà els controls per combatre la contaminació acústica
Els agents de Circulació de la capital han interposat 63 sancions des que es va iniciar la campanya, fa un mes i mig
La campanya de controls de trànsit impulsada pel comú d’Andorra la Vella per combatre la contaminació acústica generada pels vehicles i reforçar la seguretat viària comença a mostrar resultats positius. Segons dades fetes públiques ahir pel comú de la capital en un comunicat de premsa, en el primer mes i mig de dispositiu, els agents de Circulació d’Andorra la Vella han aturat 59 conductors de turismes i motocicletes a diversos punts de la parròquia i han interposat un total de 63 sancions.
59 persones aturades pels agents
El servei de Circulació de la capital mantindrà els controls als principals carrers de la parròquia amb la voluntat de continuar reduint les molèsties acústiques i de garantir una conducció més segura. El comú d’Andorra la Vella considera que la continuïtat de la presència policial és clau per consolidar una actitud cívica al volant i millorar la qualitat de vida al nucli urbà.
40 multes per no dur el cinturó
Seguretat
La major part de les multes les ha imposat el servei de Circulació de la capital per incompliments relacionats amb la seguretat, com ara no portar el cinturó de seguretat (40 casos) o utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció (set sancions). També s’han detectat infraccions vinculades al comportament incívic al volant, com fer curses (quatre), forçar les marxes amb la intenció de generar sorolls molestos (dues) i avançaments indeguts (dues). A més, tres conductors van ser sancionats per no respectar semàfors i tres motoristes per circular sense guants, s’assenyala al comunicat.
7 sancions per usar el mòbil
Dues de les intervencions van requerir proves d’alcoholèmia, en què es va constatar que els conductors podien estar sota els efectes de l’alcohol. En ambdós casos es va alertar la policia perquè s’encarregués de la situació.
4 sancions per fer curses
Les accions s’han desplegat arreu de la parròquia, però els punts amb més controls han estat Prat de la Creu i el pont Nou de la Margineda, amb 20 actuacions, i la plaça Príncep Benlloch, amb 14. També s’han fet controls a l’avinguda Tarragona (10), avinguda Meritxell (set), avinguda Santa Coloma (sis), avinguda d’Enclar (cinc) i altres indrets, com ara el carrer Príncep Benlloch, el Consell d’Europa i Na Maria Pla.
2 multes per avançar on no es podia
Valoració positiva
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, valora positivament els resultats de la campanya. “Confirmen que la presència activa dels agents i el control constant tenen un efecte dissuasiu i ajuden a fomentar un ús més responsable del vehicle”, assegura. Surana també posa en relleu que, més enllà de les sancions, l’objectiu del dispositiu és sensibilitzar la ciutadania sobre el respecte al descans dels veïns i la convivència a la via pública.
En aquest sentit, el conseller afirma que molts ciutadans han traslladat al comú la percepció d’una reducció del soroll als carrers des de l’inici de la campanya.