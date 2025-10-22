BOPA
Encamp convoca un concurs per millorar la senyalització de les places d’aparcament disponibles
La iniciativa s’emmarca dins les accions per optimitzar la mobilitat
El comú d’Encamp ha obert un concurs públic nacional per adjudicar el projecte de senyalització de places d’aparcament disponibles a la parròquia. La iniciativa s’emmarca dins les accions per optimitzar la mobilitat, millorar l’eficiència de l’estacionament públic, així com facilitar l’estacionament i oferir una millor experiència als conductors que circulen per la localitat.
La intenció és que els conductors es puguin informar en tot moment de les places disponibles que disposen els aparcaments comunals mitjançant senyalitzacions digitals perquè la gent pugui decidir on aparcar en funció de les places lliures.
Els licitadors hauran de presentar les seves propostes abans de les 17 hores del dia 28 de novembre. L’obertura de pliques es farà de manera telemàtica i està prevista per al 30 de novembre a les 10 hores, tal com surt publicat en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).