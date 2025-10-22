Educació
Els alumnes de l’escola francesa d’Ordino visiten el comú per conèixer el funcionament institucional
Els cònsols han guiat els estudiants de CM2 per les instal·lacions i han respost preguntes sobre la política local
Una vintena d’alumnes de CM2 de l’escola francesa d’Ordino han visitat avui el matí el comú d’Ordino per conèixer com funcionen les institucions comunals. Durant la visita, han estat acompanyats per la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el cònsol menor, Eduard Betriu, que els han guiat pels diferents departaments.
La visita ha inclòs una aturada a l’arxiu comunal, on la responsable els ha mostrat documents històrics, com el pergamí més antic que conserva el comú, una sentència de gran valor patrimonial, del qual se n’ha entregat una reproducció als alumnes.
El moment més destacat ha estat la trobada a la sala del Consell, on els infants han plantejat preguntes sobre la vida política i institucional. Els cònsols han explicat la seva tasca, el funcionament del comú i l’organització interna, que compta amb 110 treballadors, i han posat en valor el servei públic i la dedicació a la parròquia.