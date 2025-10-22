OBRES
Comencen les obres de la Clota Verda, amb millores de mobilitat
Les obres de millora de la Clota Verda d’Ordino van començar ahir amb les primeres actuacions incloses dins del projecte d’embelliment de la parròquia. Es tracta d’un conjunt d’intervencions que, tal com va dir la cònsol major, Maria del Mar Coma, tenen com a objectiu dignificar aquesta urbanització i adaptar-la a les necessitats actuals dels veïns. “Volem fer aquesta zona més inclusiva per a les persones, que sigui més agradable per a la convivència dels veïns”, va dir. Coma va detallar que els treballs consistiran a ampliar les voreres fins a dos metres, reduir la velocitat dels vehicles mitjançant la conversió d’un tram de la via en sentit únic, renovar l’enllumenat públic harmonitzant els fanals amb el model de la resta de la parròquia i incorporar mobiliari urbà per crear un entorn amable.