MOBILITAT
Canillo duplica el servei de bus en hores punta
El comú de Canillo reforça el servei de transport públic a demanda Uclic amb un segon vehicle durant les hores punta per millorar l’atenció als usuaris i garantir un servei més eficient. El reforç es dura a terme de dilluns a divendres, de 7 a 9 hores i de 19 a 21 hores.
La corporació indica que el dispositiu extraordinari es va posar en marxa dilluns i es mantindrà actiu fins al 30 de novembre, ja que a partir de l’1 de desembre el servei de transport públic de Canillo comptarà de manera estable amb dos vehicles per cobrir la temporada d’hivern.