"Abrakadabra" torna al Teatre de les Fontetes al novembre
Aquest novembre, el Teatre de les Fontetes acollirà l’estrena de “Abrakadabra”, una comèdia esbojarrada amb tocs nostàlgics sobre un dècim de loteria desaparegut, una família desesperada i una mèdium singular. Les funcions seran dissabte 1 de novembre a les 20 h i diumenge 2 a les 12 h i 18 h.
L’obra, escrita per Juanma Casero, Premi Grandalla Crèdit Andorrà 2023, combina humor i reflexió sobre la mort, la família i les segones oportunitats.
La producció està coproduïda per l’Escena Nacional d’Andorra, Andorra Crea i L’Animal Escola de Teatre i dirigida pel reconegut Joan Anton Rechi, compta amb la Meri Duró com a protagonista.
“Abrakadabra” és una producció 100% andorrana amb projecció internacional, que reivindica el talent escènic del país. Amb una estètica inspirada en la comèdia italiana clàssica, promet diversió, emoció i moments entranyables.
Sinopsi
La història arrenca amb la mort sobtada d’una dona que ha guanyat la loteria… sense revelar on ha amagat el dècim.A partir d’aquí, es desencadenen situacions hilarants i plenes de tendresa.
Una cita teatral imprescindible per riure, emocionar-se i gaudir del millor teatre fet a Andorra