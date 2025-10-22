Seguretat viària
Els urbans multen dos conductors per soroll en 59 controls a Andorra la Vella
En total han imposat 63 sancions en un mes i mig de campanya
El servei de circulació d'Andorra la Vella ha interposat un total de 63 sancions, de les quals només 2 per soroll, en el primer mes i mig de la campanya de controls de circulació amb l'objectiu de reduir la contaminació acústica dels vehicles i millorar la seguretat viària. En aquest període, els agents han aturat 59 conductors de turismes i motocicletes, i han efectuat també dos requeriments d’alcoholèmia, amb avís a la policia en detectar símptomes d’embriaguesa.
Les infraccions més habituals han estat no portar el cinturó de seguretat (40 sancions) i utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix (7). També s’han detectat curses il·legals (4), ús indegut de les marxes generant sorolls molestos (2), avançaments indeguts (2), no respectar semàfors (3) i motoristes sense guants (3).
Els controls s’han fet arreu de la parròquia, especialment a Prat de la Creu i el Pont Nou de la Margineda (20 controls), la plaça Príncep Benlloch (14), l’avinguda Tarragona (10), i altres punts com l’avinguda Meritxell, Santa Coloma, Enclar o Na Maria Pla.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha destacat l’efecte dissuasiu de la presència policial i ha valorat positivament la reducció del soroll percebuda pels veïns. La campanya continuarà activa amb controls regulars per fomentar la convivència i el respecte a l’espai públic.