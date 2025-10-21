Viles florides
El XIX concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas entrega disset premis per valor de 4.000 euros
L'edició d'enguany ha comptat amb 57 participants
El concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa ha celebrat enguany la seva 19a edició amb un rècord de participació, amb 57 propostes presentades (51 a Encamp i 6 al Pas de la Casa). L’acte de lliurament dels 17 premis ha tingut lloc aquesta tarda, i el comú ha fet entrega d’un total de 4.000 euros en premis, amb l’objectiu de fomentar la implicació de la ciutadania en l’embelliment dels espais visibles des de la via pública.
Els primers premis han estat per a l’Hotel Guillem en la categoria d’hotels, Maria Auxiliadora Armengol Fàbrega en cases unifamiliars amb jardí, Nativitat Alís Font en façanes d’edificis, Maria Catalina Herrero en balcons d’Encamp, Restaurant La Cirera en comerços, i Josep Anton Valen Panillo en balcons del Pas de la Casa. La cònsol major, Laura Mas, ha agraït la dedicació dels participants per contribuir a convertir la parròquia en una vila florida i ha convidat els veïns a fer arribar propostes per fer més lluïda la 20a edició de l’any vinent.
El jurat, format per representants del comú, de les associacions locals i un tècnic de jardins, ha valorat durant els mesos de juliol i agost criteris com la varietat floral, l’estat de conservació, la composició i l’adequació a l’entorn.