Rècord de participació en la 19a edició del Concurs d'embelliment floral
El certamen, que se celebra a Encamp i el Pas de la Casa, ha registrat enguany 57 sol·licituds i ha repartit 4.000 euros en premis
El Comú d’Encamp ha lliurat aquesta tarda els 17 premis del XIX Concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa. L’edició d’enguany ha batut rècord de participació, amb 57 sol·licituds (51 a Encamp i 6 al Pas de la Casa).
S’hi han repartit 4.000 euros en premis per fomentar la decoració floral entre els veïns i comerços.
L’acte ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, i dels consellers Andreu Riba i Judit Torres, juntament amb la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Vanessa Carrascosa. Mas ha agraït la implicació ciutadana “per contribuir a l’embelliment de la parròquia i impulsar-la com a vila florida” i ha convidat els participants a fer propostes per la 20a edició de l'any vinent.
El concurs ha estat obert a comerços, empreses i residents, amb espais visibles des de la via pública. El jurat ha valorat la varietat i l’estat de les flors, la composició, la cura dels testos i la integració amb l’entorn. Estava format per tècnics municipals, membres d’entitats locals i de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp, que es van reunir durant els mesos de juliol i agost per decidir els guanyadors de cada categoria
El concurs reafirma l’aposta d’Encamp per un model de parròquia verda, participativa i estèticament cuidada.