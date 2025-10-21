URBANISME
El procés consultiu del nou POUP defineix onze reptes estratègics
Més de 1.200 persones i 40 associacions opinen sobre el futur d’Andorra la Vella
Els tallers deliberatius del consell consultiu per definir el nou pla d’ordenació urbanística parroquial (POUP) d’Andorra la Vella van finalitzar amb la identificació d’onze grans reptes que l’equip redactor haurà de desenvolupar durant els pròxims onze mesos. Entre aquests, destaquen qüestions com ara “l’habitatge, la mobilitat, les oportunitats econòmiques, els espais verds, el patrimoni natural, cultural i esportiu o la qualitat de vida”, va remarcar el cònsol major, Sergi González. Un total de 1.221 persones i 40 associacions i col·legis professionals van participar en el procés, exposant els principals desafiaments de la parròquia.
González va recordar que l’actual POUP permetria un creixement fins als 76.000 habitants, una xifra que considera insostenible i que el nou planejament haurà de corregir. L’objectiu serà determinar “quina és la quantitat de gent que pot suportar i fins on podem créixer per tenir sobretot aquesta qualitat de vida i també reptes de futur i oportunitats”.
Del procés participatiu també es va constatar la manca d’espais lliures i d’equipaments, així com la necessitat de planificar el creixement urbanístic per fases. González va afegir que la diagnosi indica que cal actuar especialment en matèria d’habitatge i que la “mobilitat serà diferent de l’actual”. També va advertir sobre els “riscos naturals”, que condicionaran el sòl urbanitzable disponible, i va obrir el debat sobre la ubicació futura del sòl industrial: si ha de concentrar-se a la Comella, “a l’entrada de la parròquia”, o en altres parròquies.
Pel que fa al calendari, González va assegurar que “s’estan complint els terminis”, i va avançar que “si tot va bé, al juny o al juliol” el nou pla ja estarà preparat per a l’exposició pública i la presentació d’esmenes. Mentrestant, continua vigent la moratòria urbanística decretada pel comú.