INTERPARROQUIAL
El lloguer dels immobles comercials oferts creix el 32,4% des del març
El cost d’arrendament dels locals comercials de la capital s’enfila, de mitjana, a 35,6 euros per metre quadrat
El preu mitjà per metre quadrat dels immobles comercials oferts en lloguer a Andorra és de 19,2 euros. Les dades, extretes de l’informe de monitoratge del setembre de l’empresa RID Analytics, a què el Diari ha tingut accés, mostren una tendència a l’alça del mercat. Des del març d’aquest any, el preu ha augmentat el 32,4%, ja que ha passat de 14,5 a 19,2 euros per metre quadrat. Des del setembre del 2024, l’augment ha estat del 25,5%. Aleshores, la taxa mitjana de lloguer d’aquesta mena d’immobles era de 15,3 euros per metre quadrat.
L’informe inclou en el concepte d’immoble comercial les oficines, les naus o tallers industrials i els locals comercials. Els primers són els que es lloguen a un preu (19,6 euros per metre quadrat) situat més a prop de la mitjana. L’import corresponent a les naus o tallers és de 9,7 euros per metre quadrat, i el dels locals comercials, de 28 euros per metre quadrat. L’àrea mitjana del primer grup d’immobles és de 134 metres quadrats, la de la segona, de 432, i la de la tercera, de 323. En aquest moment hi ha un total de 243 unitats immobiliàries comercials al mercat de lloguer, de què 84 són oficines, 66, naus o tallers, i 93, locals comercials.
El rànquing
La parròquia en què les tarifes mitjanes de les oficines són més altes –sempre parlem de les unitats en oferta en el moment de fer l’estudi– és Escaldes-Engordany, amb un preu de 21,7 euros per metre quadrat. Per tant, el lloguer d’una oficina de 100 metres quadrats costa de mitjana, a Escaldes, 2.170 euros al mes. En segona posició en sentit descendent trobem Andorra la Vella (19,6 euros). Per sota hi ha la Massana (17,5 euros), Encamp (13,8 euros), Ordino (9,6) i Sant Julià de Lòria (9,1). L’estudi no disposa de dades sobre Canillo.
Si ens fixem en els locals comercials, és Andorra la Vella la parròquia que encapçala el rànquing de preus, amb 35,6 euros per metre quadrat. En aquest cas, un local de 200 metres quadrats costaria 7.120 euros mensuals. En segon lloc, trobem Escaldes, amb 28,1 euros per metre quadrat. Tot seguit hi ha la Massana, amb 20 euros per metre quadrat, seguida d’Encamp (16,8), Canillo (12,9) i Sant Julià (11). El document no recull dades sobre Ordino.
Pel que fa a les naus o tallers, els preus més alts, de mitjana, els trobem a Sant Julià (14 euros per metre quadrat). A la segona posició de la llista hi ha Encamp (11,5) i, tot seguit, la Massana (10,6), Ordino (9), Escaldes (8,5) i Andorra la Vella (8,3). En aquest cas tampoc hi ha dades de Canillo.
En els espais de cotreball, el preu del lloguer mitjà d’una plaça és de 236 euros mensuals. Des del maig, les places s’oferien a 384 de mitjana, el preu ha caigut el 31,5%, segons l’informe.
TENDÈNCIES
- Increment sostingut dels imports. S’observa una tendència a l’alça dels preus del lloguer de les unitats immobiliàries comercials. En un any l’augment ha estat del 25,5%.
- La capital encapçala el rànquing. Andorra la Vella encapçala el rànquing de preus dels locals comercials, amb 35,6 euros per metre quadrat. En naus i tallers, el líder és Sant Julià (9,1).
- Caiguda dels preus del cotreball. La taxa mitjana de lloguer d’una plaça en un espai de cotreball ha caigut el 31,5% des del maig. El preu que es demana actualment és de 263 euros mensuals.