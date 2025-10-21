Mobilitat
Canillo duplica el servei de bus a demanda en hores punta fins al 30 de novembre
El transport públic Uclic va transportar 29.722 passatgers l'any passat
El comú de Canillo ha reforçat el servei de transport públic a demanda Uclic amb un segon vehicle durant les hores punta per millorar l’atenció als usuaris i garantir un servei més eficient. El reforç es du a terme de dilluns a divendres, de 7 a 9 hores del matí i de 19 a 21 hores del vespre, segons ha informat aquesta tarda.
La corporació indica que el dispositiu extraordinari es va posar en marxa ahir dilluns i es mantindrà actiu fins al 30 de novembre, ja que a partir de l’1 de desembre, el servei de transport públic de Canillo comptarà de manera estable amb dos vehicles per cobrir la temporada d’hivern.
El comú detalla que el servei Uclic va transportar 29.722 passatgers durant l’any 2024. El gener va ser el mes amb més usuaris, amb 4.308; seguit del desembre, amb 3.270; i el març, que va sumar 2.929 viatgers. Els mesos de menys utilització van ser l'octubre, el maig, el juny i el setembre, quan no es va arribar als dos milers d'usuaris. Els vehicles han completat 25.900 desplaçaments i han recorregut 101.400 quilòmetres, amb un estalvi de 39.500 km respecte a un sistema de transport regular. Unes dades que representen una reducció de 8.700 kg de CO₂, segons explica el comunicat.
La corporació canillenca especifica que el 60% dels usuaris del transport comunal són residents fixos, el 30% residents temporers i el 10% turistes. Un 69,2% dels trajectes es fan per motius laborals, un 15,4% per tràmits, un 11,5% per anar a l’escola i un 3,8% per motius turístics.
Les rutes més habituals connecten Canillo i el Tarter, tot i que també s’ha detectat un ús destacat a la zona de Ransol. El servei ja es va reforçar puntualment al gener i al desembre per respondre a pics de demanda, recorda el comú.