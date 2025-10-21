ENCAMP
El comú destina 385.000 euros a reformar la sala de congressos del Complex esportiu
El comú d’Encamp ha convocat un concurs per reformar la sala de congressos del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp. La licitació es va publicar ahir al BOPA i té un pressupost estimat (IGI inclòs) de 385.000 euros. Les empreses interessades a participar en el concurs poden descarregar les bases a la web de la plataforma de contractació del sector públic i les propostes s’han de presentar abans de les 17 hores del pròxim 1 de desembre, mitjançant la mateixa plataforma.
La licitació consta de dos lots, la dels treballs a la sala i els que implicaran la reforma integral dels lavabos del recinte. Cadascun dels lots té un pressupost similar (pels volts de 195.000 euros la sala i 191.000 els banys) i el plec de bases indica que la corporació podria adjudicar els lots de forma separada, a empreses diferents.