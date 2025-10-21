Gastronomia
Una cinquantena de persones activen el passaport gastronòmic digital de la Massana Fogons
Els menús de tardor de disset restaurants atrauen nombroses reserves
Una cinquantena de persones ja han activat el passaport gastronòmic digital de les Jornades de Cuina de Tardor de la Massana, accessible a través de l’app La Massana +. Els usuaris poden escanejar els codis QR dels restaurants on fan un àpat, i un cop obtinguts tres segells, poden bescanviar el passaport per un premi especial: una observació astronòmica guiada acompanyada d’un tast gastronòmic. Aquesta activitat uneix dues de les propostes turístiques més destacades de la parròquia: l’astroturisme i la cuina local.
La 17a edició de les Jornades, emmarcades dins del segell Fogons, està tenint una molt bona acollida entre el públic. Els disset restaurants participants registren un alt volum de reserves per degustar els menús especials elaborats amb ingredients locals i de temporada, com bolets, hortalisses, fruita i carn de caça, apunta el comú.
Els menús es poden gaudir fins al 2 de novembre, amb propostes que abasten bordes amb encant, restaurants d’autor i cuina informal, i que busquen transmetre l’essència de la tardor a l’alta muntanya.