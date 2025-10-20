La Massana
El VideSport obre inscripcions dijous
El mercat de roba i material esportiu de segona mà tindrà lloc del 14 al 16 de novembre a la Closeta
El comú de la Massana celebrarà del 14 al 16 de novembre una nova edició del VideSport, el mercat de segona mà dedicat al material esportiu. Amb una vintena d’estands, l’esdeveniment busca fomentar l’economia circular a les portes de la temporada d’hivern.
La inscripció per participar-hi estarà oberta del 23 d’octubre a les 9 hores fins al 3 de novembre a les 14 hores, a través de l’app La Massana+ i el web del comú. Els participants hauran d’assistir a una xerrada informativa i estar presents durant tot el mercat.