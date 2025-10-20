ECONOMIA CIRCULAR
El Vide Dressing reviu 5.000 peces de roba
El mercat de segona mà ha acollit més de 80 parades durant les tres jornades d’activitat
El Comú de la Massana va fer un balanç molt positiu d’una nova edició del Vide Dressing, que ha reunit prop de 80 parades entre les Fontetes i la Closeta. La consellera de Dinamització Comercial, Bet Rossell, va destacar que “s’han assolit plenament els dos objectius principals: fomentar l’economia circular i dinamitzar la parròquia”, amb una afluència constant de públic des de divendres. Es calcula que s’ha donat una segona vida a prop de 5.000 peces i complements, entre roba, calçat, bijuteria i accessoris diversos.
La proposta massanenca és molt més que un mercat: és una comunitat
Després de deu anys i vint edicions, la cap de Turisme, Emma Jiménez, va assegurar que el Vide Dressing “és més viu que mai i cada vegada hi ha més gent que veu la segona mà com una opció de consum responsable i atractiva”. La coordinadora, Mercè Miguel, va afegir que “pel Vide Dressing hi passen peces úniques i per a tots els gustos, i la tendència a l’alça és ja imparable”.
Enguany ha quedat més clar que mai que el Vide Dressing és molt més que un mercat: és una comunitat. Moltes paradistes repeteixen edició rere edició, i les noves destaquen l’acollida i la complicitat. Marina Francisca, debutant, va afirmar que tornarà: “Està molt ben organitzat i m’he sentit molt acollida”. També Adela Castro, sorpresa per la demanda: “Portava peces de gamma mitjana-alta i han volat, la gent recomanava la meva parada boca-orella”.
No han faltat històries que reflecteixen l’essència de l’esdeveniment, com la de Rosa Alonso, que en quedar-se sense plaça va compartir parada amb una altra participant: “No és només vendre roba, hi ha un component social molt fort”. Algunes paradistes van aprofitar per sopar o fer consum en establiments de la parròquia, cosa que va afavorir el comerç local i reforçar el teixit social. Raquel Carpio celebra veure la il·lusió de qui es queda una peça seva, mentre que Mar Vergens explica que “entre companyes es crea una relació excel·lent, fins i tot regalem peces si veiem que algú les necessita”. La veterana Mar Novis, present gairebé des dels inicis, ha animat dues amigues que ara ja volen repetir cada any. La sensació és compartida. Lifa Portela resumeix: “El millor no és només alliberar armaris, sinó la gent que coneixes, el bon ambient i el fet que no hi ha competència, sinó suport”. M. José Torres afegeix que fins i tot hi ha clients habituals que busquen la seva parada expressament: “Amb el públic es crea relació, i nosaltres també acabem comprant peces entre nosaltres”.