El procés deliberatiu al voltant del POUP d'Andorra la Vella es clou amb onze reptes
Les sessions han comptat amb la participació d’entitats, col·lectius i ciutadans, així com amb les aportacions de més de 1.200 persones que van respondre l’enquesta ciutadana impulsada pel Comú
Els tallers deliberatius del consell consultiu per definir el nou pla d'urbanisme (POUP) d'Andorra la Vella han conclòs amb onze reptes que ara l'equip redactor haurà de plasmar durant els propers onze mesos. Es tracta de qüestions com "l'habitatge, la mobilitat, les oportunitats econòmiques, l'economia, els espais verds, el patrimoni natural, cultural i esportiu, la qualitat de vida", tal com ha destacat el cònsol major, Sergi González, que ha remarcat que ara cal "sintetitzar aquests onze reptes que siguin els vectors, que ens ajudin a planificar aquest nou paradigma i situació que ens trobarem d'Andorra a la Vella".
Han estat 1.221 persones i 40 associacions i col·legis professionals qui han dit la seva sobre el futur d'Andorra la Vella i que han aprofitat aquestes sessions de consulta per posar sobre la taula els desafiaments de la parròquia. Que, segons el còsnul major estan clars: garantir habitatge assequible, afrontar el repte demogràfic, oferir serveis de proximitat, reforçar la capitalitat, diversificar l’economia, planificar una mobilitat integrada, preservar el patrimoni històric i cultural, millorar la qualitat urbana, protegir el medi natural, gestionar els riscos i impulsar la transició energètica i ecològica en totes les actuacions futures. "Aquests onze reptes els hem de tenir molt a sobre a l'hora de planificar bé el futur de la parròquia", ha destacat González, que ha recordat que l'actual POUP preveia un desenvolupament amb el qual Andorra la Vella podria arribar a la xifra de 76.000 habitants. Per tant, un dels objectius del nou projecte urbanístic serà posar fre a aquest creixement, ja que "aquesta xifra no es pot sostenir i, per tant, l'hem de baixar i buscar amb tot aquest teixit que té la parròquia quina és la quantitat de gent que pot suportar i fins on podem créixer per tenir sobretot aquesta qualitat de vida i també reptes de futur i oportunitats" per a la població, ha manifestat.
A més, del procés deliberatiu es desprèn que hi ha pocs espais lliures i escassetat d’equipaments, així com la necessitat de planificar el creixement urbanístic en diferents fases. González també ha subratllat que el que "està dient aquesta diagnosi" són qüestions com que cal incidir en matèria d'habitatge, on ha recordat que tant l'executiu com el comú ja estan actuant amb accions com la reconversió de l'antic hotel Jaume I en habitatges per a la gent gran; que la "mobilitat serà diferent de l'actual" o els riscos naturals, "on realment hem de valorar molt bé tot el sòl urbanitzable que tenim actualment a la parròquia que està afectat de zones de riscos naturals", ja que aquests elements seran els que frenaran aquest creixement. I quant als reptes com la diversificació econòmica al voltant de la qual hi pot haver el debat sobre les zones industrials, una de les preguntes que ha plantejat és si s'ha de concentrar a la Comella o si es podria tenir "a l'entrada de la parròquia" o bé si hi ha altres parròquies que poden oferir aquest sòl industrial.
Quant al calendari, ha manifestat que tal com estava "marcat s'estan complint els terminis" i que "si tot va bé cal al juny-juliol" ja estarà disponible aquest pla d'urbanisme per fer l'exposició pública i que s'hi puguin fer esmenes. Ha recordat que mentrestant continua vigent la moratòria que es va decretar.