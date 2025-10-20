SALUT

La Massana vol augmentar el registre d’activitats del Programa Oncològic

Una de les activitats del Programa Oncològic.

Una de les activitats del Programa Oncològic.COMÚ DE LA MASSANA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El comú de la Massana continua impulsant el Programa Oncològic, una iniciativa creada el 2013 i que té entre cella i cella millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics mitjançant diferents activitats complementàries. Actualment, hi participen una quinzena de persones, tot i que la xifra varia al llarg de l’any en funció del moment vital o del procés en què es troben. La Massana ha reforçat aquesta iniciativa des del 2021 i preveu incorporar noves activitats adaptades l’any vinent, amb l’objectiu de continuar oferint un espai segur, humà i de suport per a pacients oncològics.

El programa ofereix dansa moviment i teràpia, grups d’acompanyament emocional, aiguagim, reiki i fins i tot sessions específiques per als familiars. També compta amb un banc de perruques gratuït per a persones en tractament de quimioteràpia.

tracking