SALUT
La Massana vol augmentar el registre d’activitats del Programa Oncològic
El comú de la Massana continua impulsant el Programa Oncològic, una iniciativa creada el 2013 i que té entre cella i cella millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics mitjançant diferents activitats complementàries. Actualment, hi participen una quinzena de persones, tot i que la xifra varia al llarg de l’any en funció del moment vital o del procés en què es troben. La Massana ha reforçat aquesta iniciativa des del 2021 i preveu incorporar noves activitats adaptades l’any vinent, amb l’objectiu de continuar oferint un espai segur, humà i de suport per a pacients oncològics.
El programa ofereix dansa moviment i teràpia, grups d’acompanyament emocional, aiguagim, reiki i fins i tot sessions específiques per als familiars. També compta amb un banc de perruques gratuït per a persones en tractament de quimioteràpia.